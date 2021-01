Gobierno llama a electrodependientes a inscribirse para recibir suministro gratuito

Tras la promulgación de la llamada "Ley Lucas Riquelme", que garantiza suministro ininterrumpido y gratuito a las familias que integren personas electrodependientes, el Gobierno llamó a concretar la inscripción en el registro nacional para que se les otorgue este y otros beneficios.

De acuerdo a la ley, las empresas concesionarias deberán incorporar entre el sistema de conexión central del domicilio y los dispositivos de uso médico, un mecanismo de medición de consumo a costo de la empresa, que finalmente será descontada del total mensual de la vivienda.

Además, obliga a llevar un registro de las personas que vivan con esta condición, con lo que también se asegura que, en caso de problemas de suministro, se dé prioridad para que esto se solucione lo antes posible.

"Tenemos un registro ya funcionando que ahora adquiere rango legal, en el que hay casi 5.200 personas. Nuestro llamado muy enérgico es a todas las familias que tienen pacientes electrodependientes a que se inscriban en ese registro", apuntó el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.

El biministro remarcó que dicha inscripción "es la mejor manera de que puedan acceder a estos beneficios, de que tengan atención prioritaria cuando la necesiten, y de acceder a los descuentos en las cuentas que establece esta ley".

Por otro lado, la ley también considera como una infracción gravísima el que alguna de las empresas no tenga un registro de las personas electrodependientes, y de detectarse, serían sancionadas de acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Una de las favorecidas por la iniciativa es Ximena, cuya hija, Mariana de tres años, sufrió una parálisis cerebral a una hora de haber nacido, que desde entonces la obliga a estar conectada de manera permanente a un respirador, una bomba de aspiración y un monitor de ritmo cardiaco.

Si bien Enel ha aportado a la familia un generador de litio, que no hace ruido y tiene carga para al menos cuatro días en caso de corte del suministro, de todos modos la clienta dijo a Cooperativa que "he pagado hasta 80 mil pesos en invierno, y en promedio en el año tengo que pagar unos 40 y tantos mil pesos, entonces claro que (esta ley) me bajaría enormemente" el costo.

"La calidad de vida de uno que es cuidadora con una hija electrodependiente ya es un poco angustiante y terrible, pero más encima cuando tiene que ver el bolsillo también, es doble estrés, entonces esto claramente te ayuda, porque ya no son 5 mil pesos que me van a rebajar", como lo hacía Enel cuando esto era un decreto.