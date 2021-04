"Piden que nos lavemos las manos, pero no tenemos agua": Pobladores claman por acceso a servicios básicos

Sin agua potable, electricidad ni alcantarillado. De esta forma viven los habitantes del campamento Villa Esperanza, en la comuna capitalina de Cerrillos, que este lunes se manifestaron a las afueras de la toma exigiendo al municipio la habilitación de servicios básicos.

Con barricadas, un grupo de vecinos del asentamiento cortó el tránsito en la intersección de Salvador Allende y Lo Errazuriz, reclamando -según explicaron- por el incumplimiento de las promesas del alcalde, Arturo Aguirre (PS).

"Ya es demasiado, el alcalde nos prometió agua y muchas otras cosas y ninguna ha sido cumplida. Necesitamos una solución ahora ya", dijo Yayina Gutiérrez, vocera de la toma, que alberga a unas 700 personas.

"¿Cómo el Presidente Piñera nos pide que nos lavemos las manos en esta pandemia si no tenemos agua? ¿Cómo los niños no pueden faltar a las clases online si no tenemos luz? Nos piden cosas que no tenemos, pero somos personas. Necesitamos ayuda", agregó la dirigente vecinal.

La manifestación concluyó sin detenidos.

Los vecinos realizarán una nueva protesta a las 10:00 horas de este martes en el frontis de la Municipalidad.

Un total de 81.643 familias en Chile viven asentadas en campamentos irregulares, un 74 por ciento más que las consignadas en 2019 y cifra que supone el "máximo histórico desde el año 1996", según un estudio publicado en marzo por TECHO-Chile y Fundación Vivienda.

Entre 2019 y 2020, los campamentos aumentaron en un 20,3 por ciento, pasando de 802 a 969, pero fue su dimensión la que registró el mayor incremento: de un promedio de 77 familias por campamento, hoy se tiene a 139.

De acuerdo al informe, el salto observado "representa un quiebre estructural en la tendencia al alza" registrada en periodos anteriores, fenómenos "que puede atribuirse a eventos (...) que tuvieron un impacto significativo en los ingresos de las familias: el estallido social y la pandemia por Covid-19".