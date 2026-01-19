Condonaciones y flexibilidad: SII activó alivio tributario por incendios forestales

En respuesta a la grave emergencia provocada por los devastadores incendios forestales que han golpeado las regiones de Biobío y Ñuble, el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una serie de medidas tributarias extraordinarias destinadas a aliviar la carga económica de personas y empresas afectadas.

Según afirmó el organismo, estas acciones buscan brindar un respiro fiscal y facilitar la pronta recuperación de las zonas siniestradas.

Una de las principales disposiciones es la condonación automática del pago de multas e intereses para aquellos contribuyentes ubicados en las comunas afectadas que no puedan cumplir con el pago oportuno del IVA y otros impuestos mensuales.

Esta medida se aplicará de forma directa al momento de la declaración respectiva, eliminando trámites adicionales para los damnificados.

El SII simplifica los beneficios tributarios para donaciones en dinero o especie destinadas a la emergencia, eliminando exigencias de autorización previa y límites usuales. (FOTO: ATON)

La iniciativa no solo abarca la condonación de sanciones, sino que también ofrece un plazo extendido. Los contribuyentes de las 15 comunas beneficiadas podrán declarar y/o pagar sus obligaciones tributarias mensuales (Formularios 29 y 50) en línea, con un plazo que se extiende hasta el 28 de febrero de 2026.

En el Ñuble, las comunas con este beneficio son El Carmen, Quillón, Coelemu, San Ignacio, Pinto, San Fabián, Coihueco, San Nicolás y Ranquil.

Mientras que en el Biobío son Laja, Florida, Concepción, Penco, Tomé, Coronel y Santa Juana.

Otras medidas implementadas

Además de estas flexibilidades, el SII anunció diversas medidas para apoyar a los contribuyentes frente a los gastos derivados de la catástrofe.

Se permitirá la deducción como gastos necesarios para producir renta de aquellos montos que los contribuyentes destinen, voluntaria u obligatoriamente, a evitar, contener o disminuir la propagación de los incendios, así como los desembolsos para aminorar o paliar sus efectos y resguardar los intereses del negocio.

Contribuyentes tendrán hasta seis meses para informar pérdidas de existencias en inventario, y se condonarán multas por pérdida de libros de contabilidad o documentos. (FOTO: ATON)

En un esfuerzo por fomentar la solidaridad, el Servicio también agilizó los beneficios tributarios asociados a las donaciones destinadas a apoyar el enfrentamiento de la catástrofe.

Se recordó que estas donaciones no requieren autorización o aceptación previa, y tampoco se aplica el límite de las 250 Unidades Tributarias Mensuales cuando se trata de aportes en especie o dinero en situaciones de emergencia o calamidad pública.

Medidas para empresas

Para las empresas, se estableció un procedimiento especial que concede un plazo de hasta 6 meses para informar al SII sobre pérdidas de existencias en el inventario.

Asimismo, se reitera la condonación de multas por pérdida de libros de contabilidad o documentos que sirvan para acreditar las anotaciones contables, facilitando así la reconstrucción de los registros empresariales en las zonas devastadas.

Todas estas medidas se aplicarán de forma automática una vez que los contribuyentes realicen el envío en línea de sus declaraciones a través del sitio web del SII (sii.cl), buscando simplificar al máximo el proceso en un momento de gran necesidad para las comunidades afectadas.