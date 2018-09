Subdirector del SII enfrenta denuncia de su hija por abuso sexual

André Magnère, subdirector de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), dejó su puesto temporalmente luego de que se hiciera pública la denuncia que enfrenta desde 2017 por abuso sexual contra una de sus hijas.

Precisamente Valentina Magnère, hoy de 19 años, realizó la denuncia ante la Fiscalía de Ñuñoa en julio del año pasado exponiendo supuestos casos de abuso sexual por parte de su padre cuando ella aún era menor de edad, publicó este martes La Tercera PM.

La joven además acudió a los tribunales de familia para solicitar una medida cautelar para su hermanastra de tres años quien actualmente vive con el profesional y solicitó diligencias para "revisar la idoneidad parental" de Magnère quien, en contrapartida, solicitó corroborar la estabilidad emocional de su hija.

El caso se hizo público cuando Valentina expuso su historia en su cuenta de Facebook donde relata que los supuestos abusos sexuales comenzaron cuando sus padres se separaron y ella se fue a vivir con Magnère a la casa de sus abuelos paternos.

El hasta ahora subdirector del SII respondió también a través de la misma red social asegurando que las acusaciones de su hija son "absolutamente falsas" y apuntando a una "estrategia" de Valentina y su madre "para dañarnos", en alusión a la nueva familia que formó tras su separación.

El caso, que se llevaba en reserva desde 2017, se hizo conocido este fin de semana en las redes sociales por lo que el director del SII, Fernando Barraza, solicitó a Magnère que dejara temporalmente sus funciones y se dedicara a preparar su defensa, según publica La Tercera.

De esta forma, el ingeniero civil hará uso de sus días administrativos hasta este viernes y desde el lunes iniciará un permiso sin goce de sueldo sin fecha de retorno.

El diario detalla que la fiscal Mitzi Henríquez fijó una audiencia de formalización para el 5 de octubre, según informó la abogada de la denunciante, Loreto Retamal.

Acusaciones cruzadas

El pasado sábado, Valentina Magnère escribió en su cuenta de Facebook que tras la separación de sus padres ella decidió irse a vivir con su padre porque "yo era la 'regalona', a la que le traían cosas ricas para comer, le regalaban él último celular, le daban el gusto en todo...pero esto no era tan fácil y gratis como parece porque 'papi' sabía manipularme muy bien".

Así, relata que un 14 de febrero de 2013 "cuando todo parecía tan tranquilo... ese hombre, a quién llamaba papá, abusó sexualmente de mí".

"Tú... a centímetros míos, aprovechaste que no había nadie en la casa de tus padres, para masturbarte al lado mío. Mirándome, mirándome con esa cara de degenerado", añade Valentina quien relata otros hechos de connotación sexual.

Al día siguiente, André Magnère hizo sus descargos en Facebook donde expresó: "Lamento profundamente de lo que puede ser capaz una hija, al publicar y contar en redes sociales una historia falsa, ¡¡absolutamente falsa!!, con el único objetivo de dañarnos de la manera más brutal que se pueda".

El profesional añadió que "jamás pensé en hacerlo público, y tener que 'ventilar' todo el calvario que vivo hace 6 años y los más de 10 juicios que llevo con su madre y ella en este tiempo" y agregó que acudió a la PDI para "hacer frente a este tipo de ataques".

"Tengo mi conciencia tranquila de cómo he obrado en esta vida, espero más adelante escribir con calma un resumen de todo lo que me ha tocado pasar, con hechos reales (comprobables), con síntesis de informes sociales de peritos de familia, sicólogos y siquiatras, como de fallos judiciales, que permitan a esta audiencia, cuestionarse si es real o no, lo que dice Valentina. Y cuáles son las verdaderas intenciones de todo esto", afirma Magnère.