Paso Los Libertadores cerró de forma preventiva

A contar de las 20.00 horas de este domingo se suspendió de forma preventiva el tránsito para todo tipo de vehículos por el Paso Los Libertadores (Sistema Integrado Cristo Redentor), debido al pronóstico de inestabilidad climática en la alta cordillera.

La disposición binacional contempla el corte inicial en las barreras de Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina), seguido por el cierre total del túnel internacional a las 22.00 horas, sin fecha ni horario de reapertura definidos hasta el momento.

Según informó La Tercera, el plan de contingencia establece una interrupción escalonada para despejar la calzada y evitar que los usuarios queden varados en sectores de riesgo cordillerano.

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó el operativo de restricción comenzará en los puntos de control base antes de llegar al cruce limítrofe.

Hasta ahora no existe un plazo fijado para restablecer la conectividad entre ambos países, ya que la reapertura quedará estrictamente sujeta a cómo evolucione el sistema frontal en la cordillera.