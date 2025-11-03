Viene una nueva lluvia a Santiago, parecida a la de Halloween

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó este lunes que se espera la llegada de nuevos chubascos para el próximo jueves en la Región Metropolitana, con una intensidad similar a la que se vivió la jornada de Halloween.

"Estamos esperando nuevamente chubascos aislados y débiles en el centro de Santiago. Los (chubascos) del 31 de octubre también fueron en el centro de Santiago y de más (intensidad) para los sectores precordilleranos y cordilleranos, pero esta vez son más seguros que sean en Santiago Centro", explicó el meteorólogo Elio Bruford en El Diario de Cooperativa.

El experto detalló que en esta ocasión se proyectan "vientos de hasta 40 kilómetros por hora".

Respecto a las temperaturas, Bruford señaló que desde el lunes al miércoles "vamos a tener nubosidad variable" en Santiago: "Por ejemplo, hoy día va a amanecer con cielo nublado, variando a nubosidad parcial, y mañana pasaremos de nubosidad parcial a tener una tarde despejada", puntualizó.

"El miércoles (amanecerá) despejado pero vamos a variar a nubosidad parcial. El jueves, en tanto, va a estar nublado todo el día (para dar paso) a los chubascos en horas de la tarde", concluyó.