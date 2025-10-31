Síguenos:
Tópicos: País | Tiempo

Meteorología anticipa posibles tormentas eléctricas en la zona central

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

Es probable que el fenómeno ocurra desde esta noche de viernes hasta la madrugada del sábado, entre las regiones de O'Higgins y Valparaíso.

 Pixabay (archivo)

Las tormentas pueden llegar acompañadas de precipitaciones localizadas, ráfagas de viento y descargas eléctricas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por posibles tormentas eléctricas, que podrían ocurrir entre las regiones de O'Higgins y Valparaíso, desde esta noche de viernes hasta la la madrugada del sábado.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno responde a una "inestabilidad atmosférica" que afectará a parte de la zona central en las próximas horas.

Las precipitaciones se concentrarían principalmente en la precordillera, valles precordilleranos y cordillera de la Región de Valparaíso, así como en la precordillera y cordillera de la Región Metropolitana y de O'Higgins.

La DMC recomienda que la población se mantenga informada por posibles cambios en las condiciones del tiempo, ya que las tormentas eléctricas pueden llegar acompañadas de precipitaciones localizadas, ráfagas de viento y descargas eléctricas, que implican riesgos en sectores rurales y cordilleranos.

Según el sitio web de Meteorología, durante esta tarde noche ya se registran chubascos en Valparaíso y Santiago, lo que ha sido corroborado por varias personas en redes sociales.

El aviso de tormentas forma parte de un monitoreo preventivo de la DMC frente a eventos meteorológicos primaverales, donde la combinación de calor, humedad y variaciones de presión suelen favorecer el desarrollo de estas inestabilidades.

