Fiestas Patrias: cuatro de cada 10 trabajadores no recibirán aguinaldo

Un estudio reveló que 40% de los trabajadores encuestados no espera recibir aguinaldo este 18 de septiembre, mostrando que muchas empresas aún no consideran este beneficio como parte de sus políticas de reconocimiento laboral.

La cifra pone de manifiesto la disparidad existente entre distintos sectores y tamaños de empresas frente a un beneficio tradicionalmente valorado en el contexto de las Fiestas Patrias.

El sondeo de Trabajando.com detalla que el 35% de los trabajadores espera recibir un aguinaldo superior a $70.000, mientras que 20% estima que el aporte patronal fluctuará entre $30.000 y $70.000.

En cambio, 5% proyecta gratificaciones menores a $30.000, en una clara evidencia de la marcada diferencia en la realidad de los trabajadores según el tamaño de la empresa, el rubro y la región donde se desempeñan.

¿Qué opinan los chilenos del aguinaldo?

Consultados sobre qué implica el aguinaldo de septiembre, el estudio apunta que 28% lo considera justo y acorde, mientras que 38% lo valora como un gesto simbólico significativo, aunque reducido.

Sin embargo, el 34% opina que este beneficio no logra cubrir los gastos asociados a las celebraciones de septiembre, reforzando la importancia emocional y económica que representa para las familias chilenas.