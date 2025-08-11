La mitad de las personas ocupadas en Chile ganó $611 mil o menos en 2024

La mitad de las personas ocupadas en Chile percibió ingresos iguales o inferiores a 611.162 pesos en 2024, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El estudio, aplicado en el trimestre octubre-diciembre de 2024, caracterizó los ingresos laborales a nivel nacional y regional.

Promedio, mediana y alcance del ingreso

El ingreso laboral promedio de la población ocupada fue de $897.019 netos mensuales (monto bruto menos descuentos previsionales y de salud).

Sin embargo, siete de cada 10 ocupados (68,3%) percibieron ingresos menores o iguales a esa cifra.

En tanto, el ingreso mediano, el que recibe una persona representativa de la mitad de la población, alcanzó $611.162.

La directora del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales, Marcela Perticará, comentó que "es un mercado laboral que no presenta mucho dinamismo, independiente de la recuperación que tuvo post pandemia, luego las tasas de empleo tendieron a estancarse. Una buena noticia de todas maneras frente a contextos más bien recesivos es notar que no tenemos caídas en ingresos promedio".

Brecha de género

Los hombres registraron ingresos medio y mediano de $1.001.510 y $698.255; las mujeres, de $756.715 y $555.362, respectivamente.

Esto implica una brecha en el ingreso medio de -24,4%, en desmedro de las mujeres.

Distribución por tramos y altos ingresos

El tramo de $500.000 a $600.000 concentró el 15,0% de las personas ocupadas.

Los tramos de $400.000 a $500.000 y $600.000 a $700.000 reunieron 11,4% y 9,6%, respectivamente.

En el otro extremo, 3,3% de los ocupados declaró ingresos iguales o superiores a $3.000.000.

El desgloce por categería ocupacional fue:

Empleadores: ingreso medio de $1.447.788.

Asalariados sector público: $1.227.669.

Asalariados sector privado: $957.609.

Cuenta propia: $491.175.

Nivel educativo

Quienes poseen educación secundaria concentraron el 40,6% de los ocupados, con ingresos medio y mediano de $642.688 y $548.666.

Las personas con postgrado registraron los ingresos más altos: media de $2.335.807 y mediana de $1.864.104.

Directores, gerentes y administradores (4,7% de los ocupados): ingreso medio de $2.485.481 y mediano de $2.000.000 .

(4,7% de los ocupados): ingreso medio de y mediano de . Trabajadores de los servicios y comercios (20,8%): ingreso medio de $579.569 y mediano de $500.000.

Resultados regionales

El ingreso medio superó el promedio nacional ($897.019) en las regiones Metropolitana ($1.058.905), Magallanes ($1.056.485) y Antofagasta ($1.056.125).

En el caso del ingreso mediano, lideraron Magallanes ($795.579), Antofagasta ($757.312) y Metropolitana ($702.463).

El detalle nacional y regional de la ESI 2024

