Desde México, en medio de su visita oficial, el Presidente Gabriel Boric condenó la persistencia de la movilización y bloqueo de rutas por parte de los camioneros en Chile, que "altera la vida cotidiana de miles de compatriotas". "No hay ningún fundamento para que el paro continúe, y menos lo hay para quienes estuvieron horas conversando con nosotros (el día lunes), llegaron a acuerdo y hoy día lo desconocen", dijo el Mandatario. "Quiero ser muy claro: no vamos a permitir que se bloqueen las rutas de movilidad de los chilenos y chilenas y vamos a aplicar toda la fuerza de la ley. He decidido que recurramos a querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado y hemos presentado hasta el momento 27 querellas (...) Si los camioneros quieren insistir en hacerle daño a nuestro país, les decimos que vamos a actuar con toda la firmeza que la ley nos otorga", remarcó el Presidente, que apuntó que esta situación, "por cierto, reafirma la importancia del proyecto Trenes para Chile" que él planteó en su campaña.

LEER ARTICULO COMPLETO