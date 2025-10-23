Síguenos:
Tópicos: País | Transportes

Captan a ciclistas circulando contra el tránsito en Ñuñoa: "Conducta irresponsable"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"¡No debemos tolerar esta práctica en nuestras calles!", comentó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Captan a ciclistas circulando contra el tránsito en Ñuñoa:
A través de redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver a un grupo de ciclistas conduciendo en sentido contrario al tránsito en la comuna de Ñuñoa.

El registro fue grabado en la intersección de avenida Grecia con Pedro de Valdivia, frente al Estadio Nacional, y evidencia cómo cerca de cuatro ciclistas avanzan por la vía pese a la presencia de numerosos autos y motos que circulaban en dirección contraria.

Incluso, uno en una ocasión se puede apreciar cómo uno de los ciclistas casi impacta contra una motocicleta, lo que representa un peligro no solo para su integridad, sino también para la de los demás conductores.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, repudió la situación en redes sociales: "¡No debemos tolerar esta práctica en nuestras calles! No sólo es tremendamente peligroso para ellos mismos, sino que pone en riesgo a muchos otros usuarios de las vías que se enfrentan con este tipo de conducta irresponsable, temeraria y egoísta", aseguró.

