Captan a ciclistas circulando contra el tránsito en Ñuñoa: "Conducta irresponsable"

A través de redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver a un grupo de ciclistas conduciendo en sentido contrario al tránsito en la comuna de Ñuñoa.

El registro fue grabado en la intersección de avenida Grecia con Pedro de Valdivia, frente al Estadio Nacional, y evidencia cómo cerca de cuatro ciclistas avanzan por la vía pese a la presencia de numerosos autos y motos que circulaban en dirección contraria.

Una grabación difundida en redes sociales muestra a un grupo de #ciclistas circulando por una avenida repleta de buses del transporte público, realizando maniobras riesgosas al adelantarlos por el costado. El registro generó preocupación entre los usuarios, quienes advirtieron el… pic.twitter.com/57APui40mN — Noticias Live Chile (@NoticiasLiveCh) October 21, 2025

Incluso, uno en una ocasión se puede apreciar cómo uno de los ciclistas casi impacta contra una motocicleta, lo que representa un peligro no solo para su integridad, sino también para la de los demás conductores.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, repudió la situación en redes sociales: "¡No debemos tolerar esta práctica en nuestras calles! No sólo es tremendamente peligroso para ellos mismos, sino que pone en riesgo a muchos otros usuarios de las vías que se enfrentan con este tipo de conducta irresponsable, temeraria y egoísta", aseguró.