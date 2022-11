Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto Libertad, afirmó en El Primer Café que subir la tarifa del transporte público, algo que se podría dar a inicios del 2023, es una decisión que "tiene efectos políticos", ya que la cantidad de personas que se movilizan a través del transporte público en Santiago "por supuesto que es muy sensible a las alzas de tarifas". Aun así, el exdiputado de RN recalcó que hay que tener en cuenta que "el país no es sólo Santiago y que, por lo tanto, el desequilibrio financiero se traduce en que si hay que inyectarle más recursos al Transantiago es en desmedro de otras grandes necesidades de la población", ya que de no subirse el precio, se tendrían que inyectar recursos desde el Ministerio de Hacienda.

