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BB.NN. licitará más de 420 hectáreas fiscales para desarrollo turístico e inmobiliario en Bahía Inglesa

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Wikimedia/Vioroska Tello
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El Ministerio de Bienes Nacionales alista la licitación de más de 420 hectáreas de terrenos fiscales en Bahía Inglesa, en la Región de Atacama, para impulsar un desarrollo turístico, inmobiliario y urbano integral.

El subsecretario de la cartera, Javier Peró, explicó en El Diario de Cooperativa que el plan arrancará con una primera etapa de 80 hectáreas orientadas a proyectos inmobiliarios y hoteleros, resguardando el acceso público al borde costero.

Además, destacó que el máster plan contempla 80 hectáreas adicionales destinadas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para viviendas sociales, buscando ordenar el territorio frente a las ocupaciones informales y dinamizar la economía local a partir del primer trimestre de 2027.

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