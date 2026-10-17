Valparaíso dio este sábado el puntapié oficial a su temporada de cruceros 2026-2027 con el arribo de la primera nave de pasajeros del ciclo: el crucero de expedición polar noruego MS Fridtjof Nansen, que recaló a las 08:00 horas en el sitio 6 del Terminal Portuario Valparaíso (TPV) tras zarpar desde El Callao, en Perú.

El arribo de la embarcación fue presenciado por las alcaldesas de Valparaíso y Viña del Mar, Camila Nieto y Macarena Ripamonti, respectivamente; además del presidente del Directorio de Puerto Valparaíso (EPV), Gonzalo Le Dantec, el seremi de Economía Cristian Mella y la directora de Sernatur, Carolina Carrasco.

La temporada proyecta 30 recaladas de diversos barcos hasta abril de 2027, lo que constituye un 25% más respecto al período anterior.

“Para la Municipalidad de Valparaíso y para nuestra ciudad es fundamental poder mantener la recalada de los cruceros, por lo que esto implica para nuestro turismo y también en la generación de empleo", dijo Nieto, que también reiteró la exigencia de construir un muelle exclusivo prioritario para este tipo de embarcaciones.

En la misma línea, Ripamonti expresó estar "contentos, también junto a Concón, ante la llegada de nuevos turistas y de la oportunidad que impulsa y reactiva el desarrollo económico de todas las comunas".

"Nosotros trabajamos muy unidos y esperamos que a todas las comunas de la región de Valparaíso les vaya muy bien, sobre todo en contexto en los que necesitamos reactivación y dinamismo económico. Estamos felices del trabajo que hace el Puerto de Valparaíso y la comuna", agregó.

El MS Fridtjof Nansen, que cuenta con una eslora de 140 metros, destaca por su avanzada tecnología híbrida para la exploración polar y traslada a 564 personas entre pasajeros y tripulación, seguirá su ruta a las 20:00 horas de esta jornada hacia la localidad de Niebla (Región de Los Ríos).

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