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Tópicos: Sociedad | Celebraciones | Halloween

Alcaldía paraguaya prohíbe Halloween por segundo año y veta disfraces “diabólicos”

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

En 2025, la Junta Municipal de Caapucú impidió la celebración por sus "contenidos ajenos a las tradiciones espirituales" y cristianas del país.

A solo días del festejo, el alcalde Gustavo Penayo advirtió que los "rebeldes" que incumplan esta medida serán multados.

Alcaldía paraguaya prohíbe Halloween por segundo año y veta disfraces “diabólicos”
 EFE (referencial)

La resolución local repudia que la fiesta introduzca "símbolos y prácticas vinculadas a la oscuridad, la muerte y la superstición".

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El municipio paraguayo de Caapucú, en el departamento de Paraguarí (sur), prohibió por segundo año consecutivo la celebración de Halloween y el uso de disfraces "diabólicos" en lugares públicos, al considerarla una fiesta que usa símbolos alusivos a la muerte.

En declaraciones a la emisora local 780, el alcalde Gustavo Penayo, del gobernante Partido Colorado, recordó este miércoles que la medida está vigente desde el 20 de octubre de 2025, cuando la Junta Municipal de Caapucú aprobó por mayoría una resolución que prohíbe "toda clase de fiestas, eventos o actividades públicas o privadas" alusivas a Halloween.

La resolución indicó que Halloween es una fiesta de origen extranjero con "contenidos ajenos a las tradiciones espirituales" y cristianas del pueblo paraguayo y que introduce "símbolos y prácticas vinculadas a la oscuridad, la muerte y la superstición".

"Está prohibido (usar) disfraces diabólicos por la calle", remarcó Penayo e indicó que los "rebeldes" que incumplan la medida serán sancionados con multas.

Además, destacó que la Policía Municipal intensificará los controles durante los días 30 y 31 de octubre, acompañados de guardias de seguridad "que tienen su cachiporra (garrote)".

La autoridad local aseguró que si los funcionarios encuentran infractores, ellos recibirán "alguna dolencia para que aprendan".

Igualmente, defendió que la resolución no contraviene el derecho a la libertad de expresión o de culto que establece la Constitución de Paraguay.

"Vos podés ser satánico en tu casa y vos podés hacer tu adoración en privado", enfatizó el intendente en declaraciones a la radio local Universo.

La resolución también insta a las instituciones educativas, culturales y religiosas a organizar actividades alternativas para fortalecer "los valores de la vida, la fe y la solidaridad cristiana", especialmente con motivo del Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, fiestas que se conmemoran los días 1 y 2 de noviembre.

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