Cosas de Halloween: el viento no perdonó y se llevó una calabaza gigante

La fiesta de Halloween es una de las más importantes para los estadounidenses -y cada año gana más terreno en países como Chile-, por lo que la decoración "de miedo" es fundamental.

Claro que no siempre todo sale bien, como reporta la cadena CBS, que compartió el video que muestra cómo fuertes vientos "se llevaron" una calabaza inflable gigante, usada como adorno en una granja de Carolina del Norte, en la zona atlántica del sur de Estados Unidos.

No obstante, la "huida" del globo fue contenida por algunas personas, que fueron recompensadas por el dueño de la finca, que los invitó a la fiesta de calabazas local.