Congreso Futuro: Informático español pone en jaque la utopía tecnológica

Congreso Futuro 2026 inició una nueva jornada marcada por el cuestionamiento a una de las premisas más arraigadas del relato tecnológico contemporáneo: la utopía de que las máquinas se harían cargo de todas las tareas humanas, mientras las personas podrían dedicarse al ocio y la creatividad. Una idea que, según los expertos convocados, no se concretará ni hoy ni en el futuro cercano.

Uno de los encargados de abrir este debate fue Ramón López de Mántaras, doctor en informática, pionero de la inteligencia artificial en España y fundador del Instituto de Investigación en IA del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde su experiencia académica y científica, el investigador planteó una mirada crítica sobre el desarrollo actual de la inteligencia artificial generativa.

López de Mántaras advirtió que el discurso triunfalista en torno a la IA suele invisibilizar el trabajo humano que la sostiene. Según explicó, detrás de estos sistemas existen miles de personas encargadas de ingresar, clasificar y corregir datos, muchas veces en condiciones precarias y con escasa protección laboral.

"No debemos dejarnos seducir por la retórica triunfalista alrededor de la inteligencia artificial generativa. Detrás del mito de esta inteligencia artificial hay millones de personas sometidas a explotación, daños psicológicos y salarios de miseria", expresó el investigador.

El especialista agregó que este modelo de desarrollo no solo tiene consecuencias sociales, sino también ambientales, al sostenerse sobre una industria altamente demandante de energía y recursos. En ese sentido, planteó que la discusión de fondo debe ir más allá de la eficiencia tecnológica y preguntarse por sus costos humanos y planetarios.

A esta mirada se sumó la geógrafa estadounidense Julie Klinger, quien planteó que el avance tecnológico no requiere necesariamente seguir profundizando la degradación ambiental. Desde su campo, sostuvo que existen alternativas para recuperar y reutilizar materiales críticos que hoy son tratados como desechos.

"Los minerales no desaparecen, solo se convierten en basura y pueden ser reutilizados. Reconocer esta abundancia permite transformar costos en valor y generar bienestar para las generaciones futuras", señaló.

Klinger destacó procesos como la reminería de relaves, que permitirían rescatar metales críticos y contaminantes, abriendo oportunidades para una innovación tecnológica menos destructiva y más sustentable.

Datos, trabajo y futuro digital

La jornada continuará durante la tarde con nuevas reflexiones sobre el impacto social de la tecnología. A las 17:00 horas, el filósofo italiano Maurizio Ferraris presentará su propuesta de "comunismo digital", una idea que busca que los datos generados por las personas sean utilizados con fines sociales y no exclusivamente privados.

En paralelo, la programación incluye un bloque dedicado a otros ámbitos del conocimiento. En una sola instancia, el espacio "Protagonistas de su Salud" abordará el bienestar y los cuidados desde una perspectiva integral y de género, visibilizando desafíos históricamente postergados, a partir de la mirada de expertas de distintas disciplinas.

Las charlas y actividades de Congreso Futuro 2026 pueden seguirse de manera presencial, canjeando entradas a través de Passline, o vía streaming en CongresoFuturo.cl y CooperativaCiencia.cl, donde se encuentra disponible la cobertura completa del evento.