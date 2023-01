Revisa el programa del Congreso Futuro

Con el lema "Sin límite real" parte este lunes la duodécima versión del Congreso Futuro que, por primera vez, estará presente en todas las regiones del país llevando temas como el metaverso, inteligencia artificial, neuroderechos, medio ambiente y sociedad y ciencias aplicadas.

El evento, que se realizará desde el 16 al 21 de enero, contará con más de 100 expositores nacionales e internacionales que abordarán las problemáticas, oportunidades y desafíos del futuro, intercambiando ideas y vinculándolas con las comunidades locales, en especial.

Todas las actividades son gratuitas, la mayoría será en forma presencial, previa inscripción a la que puedes acceder en el sitio web de Congreso Futuro.

LUNES 16: ¿QUÉ NOS INSPIRA?

El futuro de la verdad

10:30 - 11:00: Wener Herzog.

Reconocernos en el algoritmo

11:10 - 12:30: Rita Singh, Ye Tao, Osh Agabi.

Innovación de escala mundial

12:30 - 13:25: Nadac Reales, César Sáez, Alfredo Zolezzi, Hernán Rebolledo.

Universo de posibilidades

15:00 - 17:00: Eduardo Bendek, John Mather (virtual), Nancy Levenson, Rebecca Bernstein (virtual), Adriana Blachowicz, JJ Hastings, Miguel Alcubierre, Julie Klinger.

Humanismo Metaverso

17:10 - 18:15: Corneliu Bjola (virtual), Ekaterina Kostioukhina, José María Lassalle, Israel Reyes.

MARTES 17: ¿EN QUÉ ESTAMOS?

Regulaciones cerebrales

10:00 - 12:00: Rafael Yuste, Carme Artigas, Kristin Lauter, Jared Genser, Karl Friston (virtual), Nora Volkow, Stanslas Dehaene (virtual).

Tecno-Antropología en movimiento

12:10 - 13:30: Shoshana Zuboff, Antonio Casilli, Eva Illouz (virtual).

Reinvención constante del trabajo

15:00 - 16:20: Pablo Egaña, Jeanne LaFortune, Christoper Neilson, Arturo Arriagada, Mark Graham.

Dicotomías de un mundo quebrado

16:30 - 18:40: Josefa Aguirre, Jorge Olcina (virtual), María Cristina Cravino, Lisa Gibbs, Santiago Rincón-Gallardo, Christina Bu, Francia Navarrete, Edwin Eichler, Leopoldo Soto.

MIÉRCOLES 18: ¿DE DÓNDE VENIMOS?

Interconexiones de la vida

10:00 - 11:40: María Martinón-Torres, Irene del Real, Eric Bapteste, Emanuele Coccia.

Secuenciación de la salud

11:50 - 13:45: Christian Gonzalez-Billault, Ana Pérez Cobas (virtual), Pilar Carvallo, Víctor Montori, Bruno Nervi, Maroun Khoury (virtual).

Porvenir turquesa

15:00 - 17:00: Sylvia Earle, Max Bello, Osvaldo Ulloa, Sonia Español, Yolanda Sánchez, Muriel Teixido, William Cheung, Yngve Torgersen, José Miguel Aguilera.

La crisis de Gaia

17:10 - 18:15: Tim Lenton (virtual), Jennifer Gabrys, Raúl Cordero, Saurabh Tembhurne, Catriona McKinnon.

JUEVES 19: ¿QUÉ QUEREMOS?

Revitalizar, remediar, recuperar

10:00 - 11:20: Rattan Lal, Edmundo Acevedo, Michael Seeger, Cristóbal Girardi, Lina Zeldovich.

Frenar la pérdida

11:30 - 12:55: Laurent Antoni, Patricio Valdivia, Ana Lía Rojas, Wu Changhua (virtual) Sir Partha Dasgupta.

Arquitectura de la convivencia

13:05 - 13:55: Katrina Johnston-Zimmerman, Marina Otero.

Emociones compartidas

15:00 - 17:00: Andrea Vera Gajardo, Flavia Costa, Abby Stein, Álex Behn, Felipe Lecannelier, Nazareth Castellanos (virtual), Daniel Arancibia, Nicolás Fernández.

Conectar con la caja negra

17:20 - 18:25: María José Escobar, Raphaël Millière, Christina Colclough, Tania Bedrax-Weiss.

VIERNES 20: ¿CÓMO LO HACEMOS?

La potencia de las habilidades

10:00 - 11:55: Geráld Bronner (virtual), Lera Boroditsky, Francisco Martorell Campos (virtual), Anna Forés, Bianca Vienni, Trinidad Matta.

La necesidad de conservar todo

12:05 - 13:10: Bruno David, Yves Le Conte, Judith Pardo, Aaron Pomerantz.

Cuestionar los fundamentos

15:00 - 15:30: Noam Chomsky.

Desatar los límites

15:40 - 16:30: Liang Zheng (virtual), Divya Chander, Catherine Malabou (virtual).

Vínculos a largo plazo

16:40 - 17:10 Jodi Halpern.

SÁBADO 21: ¿HASTA DÓNDE PODEMOS LLEGAR?

Nuevas conversaciones

10:00 - 11:55: Barbara Stiegler, Lera Boroditsky, Christophe Pébarthe.

10:55 - 11:20: Paloma Ávila, Julio Rojas, Mario Arancibia, Nicolás Fernández.

Contemplado territorios

11:30 - 11:55 Documental "Explorando la vida invisible del océano"

12:00 - 13:30: Película "Family Romance, LLC", de Wener Herzog.

UNA REFLEXIÓN CON MÚLTIPLES MIRADAS

En la previa, la secretaria Ejecutiva del Consejo del Futuro del Senado, Carola Muñoz, explicó que "no queremos dar las respuestas, pero sí queremos ver herramientas para que se discuta sobre el tema, se levante una temática y una problemática de la cual claramente hay que reflexionar, pero la reflexión debe ser con múltiples miradas".

"El programa en las regiones es construido con mesas de trabajo de las mismas regiones, por lo tanto, son ellas mismas los que levantan cuáles son las temáticas que quieren escuchar y son relevantes para el territorio", añadió.

En la Región de Magalles, el evento comenzará a las 09:00 horas en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro. Uno de sus moderadores es el director nacional del Instituto Antártico Chileno, Marcelo Lepe, quien destacó "el compromiso de todas las instituciones que hemos estado desde el principio con el Congreso Futuro en Magallanes, obviamente cada versión nos da la oportunidad de abrir la ventana hacia el mundo desde lo más pequeño, cuando hablamos de 'sin límites', a veces vamos desde lo más pequeño y estamos escuchando ayer en la Revista Nature que se detecta la onda expansiva del universo y estamos llegando a lugares que nunca imaginamos llegar".

"Es súper importante que entendamos que, dentro del contexto que estamos viviendo, yo me he sentido en Magallanes viviendo en un documental. Me gustaría que todos sintieran lo mismo porque es re fácil ser científico acá, basta con un poco de entrenamiento, hacerse las preguntas correctas y usar el método", afirmó.