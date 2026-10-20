Valentina Flores, académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, profundizó acerca de una reciente investigación que reveló que la cuenca del norte de Santiago ha experimentado desbordes e inundaciones catastróficas asociadas al Fenómeno del Niño en dos milenios.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la geóloga detalló que el estudio reconstruyó la historia ambiental de la comuna de Colina a través del análisis de capas de sedimentos acumulados durante los 1.850 a 2.000 años.

Según explicó, estas capas geológicas permitieron identificar al menos cinco episodios de descargas fluviales destructivas, "donde lluvias intensas producían desbordes catastróficos del Río Colina".

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