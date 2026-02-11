Chile y China completan 18 inmersiones en la Fosa de Atacama

El Pacífico Sudoriental ya no es un territorio silencioso. Bajo el marco de la expedición JCATE 2026 (Joint China-Chile Atacama Trench Expedition), la alianza entre el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) de la Universidad de Concepción y el Instituto de Ciencia e Ingeniería de Aguas Profundas (IDSSE) de la Academia China de Ciencias completó con éxito la primera etapa de la misión oceanográfica más ambiciosa realizada en costas chilenas.

Desde el zarpe en Valparaíso el 19 de enero, el buque científico Tan Suo Yi Hao se convirtió en el epicentro de una proeza tecnológica y humana.

Equipado con el sumergible tripulado Fendouzhe, capaz de resistir presiones mil veces superiores a las de la superficie, el equipo logró descender al corazón de la Fosa de Atacama, un laboratorio natural que se extiende a lo largo de la zona de subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana.

18 inmersiones históricas

La Etapa 1 de JCATE 2026 cerró con 18 inmersiones a profundidades hadales -más de 6.000 metros- marcando un antes y un después en la historia de la oceanografía chilena.

"Ha sido muy intenso y agotador todo, pero con excelentes resultados", afirmó el director del IMO, Osvaldo Ulloa, tras el arribo del buque al puerto de Antofagasta.

Los científicos chilenos que descendieron al abismo

Bajo el liderazgo del profesor Xiatong Peng y los co-jefes científicos Mengran Du (IDSSE) y Osvaldo Ulloa (IMO), un equipo binacional se sumergió en la oscuridad extrema para cumplir objetivos clave en microbiología, geofísica y biodiversidad.

Entre los protagonistas chilenos de esta etapa destacan:

Osvaldo Ulloa (IMO-UdeC): consolidó su liderazgo en exploración hadal con dos nuevas inmersiones. El 28 de enero alcanzó los 8.057 metros y el 5 de febrero descendió por tercera vez en su vida a la fosa (7.742 m), enfocándose en microbiología y flujos biogeoquímicos.

(IMO-UdeC): consolidó su liderazgo en exploración hadal con dos nuevas inmersiones. El 28 de enero alcanzó los 8.057 metros y el 5 de febrero descendió por tercera vez en su vida a la fosa (7.742 m), enfocándose en microbiología y flujos biogeoquímicos. Eulogio Soto (U. de Valparaíso): actuó como los "ojos biológicos" en el fondo oceánico. El 26 de enero descendió a 7.709 metros, identificando organismos nunca antes descritos, desde crustáceos hasta equinodermos hadales.

(U. de Valparaíso): actuó como los "ojos biológicos" en el fondo oceánico. El 26 de enero descendió a 7.709 metros, identificando organismos nunca antes descritos, desde crustáceos hasta equinodermos hadales. Matías Castro (IMO-UdeC): representante de la nueva generación de investigadores, bajó a más de 7.921 metros para recolectar material genético ambiental clave para entender la adaptación de virus y microorganismos a presiones extremas.

Mujeres en la frontera del conocimiento

La primera etapa adquiere una dimensión histórica adicional en la antesala del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La geofísica Valeria Cortés (IMO-PUC) se convirtió el 23 de enero en la primera mujer en la historia en descender a la Fosa de Atacama, alcanzando los 7.680 metros. Su trabajo conecta la dinámica geológica de la fosa con el riesgo de megaterremotos en Chile.

A este hito se suma la geóloga Paola Peña (Sernageomin), quien el 1 de febrero descendió a 7.592 metros. Además de ser la segunda chilena en alcanzar esa profundidad, se transformó en la primera funcionaria pública en realizar una inmersión científica de esta envergadura, estudiando los procesos de sedimentación y erosión del fondo marino.

Este 11 de febrero, ambas científicas serán recibidas por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, en un encuentro que busca destacar el rol de las mujeres en la ciencia de frontera y la exploración oceánica.

La posta hacia la Etapa 2

Tras arribar a Antofagasta el 8 de febrero, la expedición iniciará su segunda fase el 10 de febrero a las 20:00 horas, extendiéndose hasta marzo de 2026.

La Etapa 2 será liderada por Mauricio Urbina (IMO-UdeC) como co-jefe científico y se enfocará en descifrar los mecanismos de supervivencia biológica en condiciones extremas de oscuridad y presión.

Se suman además el geólogo Daniel Melnick (IMO-UACh), quien rastreará huellas de antiguos megaterremotos; Andrés Veloso (Sernageomin), experto en evolución del relieve submarino; Gadiel Alarcón (IMO-UdeC), responsable del despliegue tecnológico en el entorno hadal; y el investigador joven Bastián Serrano (UV), encargado de resguardar el muestreo biológico.

Con este recambio de especialistas y el respaldo de una alianza científica entre China y Chile, JCATE 2026 reafirma que la Fosa de Atacama no es solo una frontera geográfica, sino también una frontera del conocimiento.