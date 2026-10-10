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Tópicos: País | Desastres naturales | Inundaciones

"Seguirá ocurriendo": Geólogo pide monitorear todas las quebradas de Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Matías Morales

Cristóbal Ramírez, presidente de la Sociedad Geológica de Chile, advirtió que fenómenos como el reciente aluvión en Las Condes "seguirán ocurriendo" de manera frecuente.

"Prácticamente todas las ciudades de Chile tienen estos riesgos, ya que la mayoría están a los pies de la montaña y en una situación de desequilibrio", alertó en Cooperativa.

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"La prevención en peligros geológicos y meteorológicos puede beneficiar mucho el bienestar de las personas", subrayó el director de Geología de la Universidad Andrés Bello.

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El geólogo Cristóbal Ramírez, director de Geología de la Universidad Andrés Bello, hizo un llamado a monitorear y adoptar medidas de mitigación en todas las quebradas del país, luego del reciente aluvión que provocó desastres en el sector oriente de Las Condes.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el también presidente de la Sociedad Geológica de Chile advirtió que este tipo de fenómenos "va a seguir ocurriendo" debido a que nuestro país es propicio a sus gatillantes: "las lluvias intensas y los sismos".

"Yo me atrevería a decir que prácticamente todas las ciudades de Chile tienen estos riesgos, porque la geografía de Chile, con la cordillera de los Andes a lo largo del país, determina que la mayoría de las ciudades están a los pies de la montaña. Y desde el punto de vista geológico, la cordillera es una situación de desequilibrio", explicó.

En ese sentido, Ramírez enfatizó que "el llamado es a que todas las quebradas tienen que ser monitoreadas y preparadas, tanto desde el punto de vista de la quebrada misma o que la ciudad esté preparada para recibir esto".

Finalmente, el experto hizo hincapié en adoptar medidas de mitigación, como las piscinas aluvionales de Tocopilla o la Quebrada de Macul, en todas las quebradas y ciudades del país, ya que la "prevención en peligros geológicos y meteorológicos puede beneficiar mucho el bienestar de las personas".

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