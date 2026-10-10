"Seguirá ocurriendo": Geólogo pide monitorear todas las quebradas de Chile
Cristóbal Ramírez, presidente de la Sociedad Geológica de Chile, advirtió que fenómenos como el reciente aluvión en Las Condes "seguirán ocurriendo" de manera frecuente.
"Prácticamente todas las ciudades de Chile tienen estos riesgos, ya que la mayoría están a los pies de la montaña y en una situación de desequilibrio", alertó en Cooperativa.
"La prevención en peligros geológicos y meteorológicos puede beneficiar mucho el bienestar de las personas", subrayó el director de Geología de la Universidad Andrés Bello.