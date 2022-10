Enheduanna, la primera autora de la historia, escribió sobre el acoso sexual hace 4.300 años

Una princesa mesopotámica considerada la primera autora de la historia por sus poemas religiosos, conocida como Enheduanna, también escribió sobre acoso sexual en unos versos sin precedentes en la literatura que se remontan a 4.300 años atrás y que fueron preservados por escribas durante siglos.

"Soy Enheduanna, déjame hablarte con mi oración, mis lágrimas fluyen como un dulce embriagador", empieza a relatar la autora en una obra escrita en alfabeto cuneiforme sobre varias tablas de arcilla; estas palabras son la pieza más destacada de una muestra recién inaugurada en Nueva York sobre el rol de las mujeres en la antigua Mesopotamia.

El edificio que un día fue biblioteca del financiero John Pierpont Morgan (J.P. Morgan), hoy convertido en museo, acoge decenas de valiosas antigüedades del tercer y cuarto milenio antes de Cristo llegadas de instituciones de todo el mundo, incluyendo esas tablas, estatuillas o sellos cilíndricos con escenas grabadas.

Vista de la exposición "She Who Wrote" sobre las mujeres en Mesopotamia en la Morgan Museum and Library de Nueva York (EFE).