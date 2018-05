El terrible caso de abuso sexual que se viralizó en la campaña #Cuentalo

Desde que se conoció el fallo del caso de "La Manada" en España, la indignación en redes sociales por el tema se convirtió en un hashtag donde las mujeres han contado sus experiencias en temas de abuso sexual y violencia de género.

En el #Cuentalo, decenas de testimonios se han lanzado a Twitter, los que van desde tocaciones hasta intentos de asesinato. Hubo uno que llamó la atención y que se viralizó por su potencia.

Se trata de una mujer que fue violada por su pareja. El testimonio lo escribió su sobrina: "Lo cuento yo, porque mi tia no tiene twitter. #Cuentalo". Parte del testimonio, que tiene más de 50 mil Me Gusta, es el siguiente:

"Me llevó al casino para tener una salida de pareja, volvimos y me encerró en una pieza de su taller mecánico para que pasemos la noche ahí".

"Me pegó hasta desfigurarme, me ató a la cama, me quemó el cuerpo con una plancha, me cortó el pelo, me metió un desodorante en mi vagina para lastimarme y 'para que no esté con ningún hombre más'"

"No sé cómo estoy viva, no sé cómo pude resistir a dos horas de tortura. Hoy vivo con ese dolor que nunca se me va a ir, pero estoy más fuerte que nunca para que jamás vuelva a pasarme algo así"

El caso:

Otros relatos poderosos:

