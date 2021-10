Arrancó la COP26: Presidente de la cumbre afirma que es la "última esperanza" para la meta de 1,5°C

El presidente de la cumbre del clima COP26, Alok Sharma, aseguró este domingo que la cita celebrada en Glasgow es la "última gran esperanza" para conservar el objetivo de mantener el calentamiento global en 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales.

La COP26 comenzó este domingo con sus sesiones formales en la ciudad escocesa y se extenderá hasta el próximo 12 de noviembre. Sin embargo, este lunes más de 120 líderes mundiales se reunirán para darle el impulso político a la cita.

En la inauguración de la conferencia, Sharma admitió que "nuestro querido planeta está cambiando a peor", pero al mismo tiempo destacó que la humanidad sabe qué debe hacer para evitarlo.

Sharma se mostró esperanzado en que las negociaciones que comienzan este domingo puedan resolver los problemas pendientes y cerrarse con un acuerdo.

"Me produce un gran placer declarar abierta la 26 sesión de Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", dijo la presidenta de la COP25, la ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt, al relevar la presidencia al británico Alok Sharma.

Posteriormente, Schmidt pidió realizar un minuto de silencio por las personas que fallecieron debido a la pandemia del Covid-19, que obligó a aplazar un año la celebración de la COP26.

Al mismo tiempo que se inauguraba la cumbre en Glasgow, desde Roma llegó la noticia de que los líderes del G20 acordaron mantener el techo del calentamiento global en 1,5 grados y realizar acciones para ello, lo que resulta ser el mayor desafío para la COP26.

Schmidt, en su discurso, se dirigió a los responsables del grupo reunido en Roma e instó a que "cumplan los acuerdos firmados". "Sabemos que enfrentar el cambio climático requiere de una transformación transversal de nuestro desarrollo", subrayó.

"No podemos reescribir el Acuerdo de París, tenemos que cumplirlo", añadió en referencia al histórico pacto suscrito en 2015, donde las naciones se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura global en este siglo por debajo de los 2° grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más ese incremento a 1,5ºC.

La sesión inaugural de la cumbre dará paso al comienzo de las negociaciones a puerta cerrada, que se celebrarán durante dos semanas en paralelo a cientos de actos y anuncios sobre iniciativas dirigidas a combatir el cambio climático y salvaguardar la naturaleza.

📺 Live from #COP26



Follow live as the UN Climate Change Conference kicks off in Glasgow.

https://t.co/TKTFvnorck