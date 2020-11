Nicolás Romano en un hombre transgénero que causó furor en TikTok e Instagram tras mostrar su transición y recibir millones de reproducciones, comentarios y Me Gusta. Según confesó a Infobae, en las imágenes antes de su actual apariencia se ve "una Nicole muy femenina que parece contenta. Bueno, la verdad es que no era feliz, para nada". Ahora, el joven de 24 años ocupa las redes sociales para contar parte de su historia y mostrar lo feliz que está. Junto a él suele aparecer Bárbara, su polola, quien lo acompañó en el proceso desde que Nicolás le confesó que no era lesbiana sino un hombre transgénero y también después de someterse una cirugía para remover sus mamas, junto a tratamientos para que le crezca la barba y cambie su voz. "Soy feliz de ser quién siempre soñé", reconoce.

LEER ARTICULO COMPLETO