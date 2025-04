Megaoperativo internacional desmanteló página de explotación sexual infantil

Una operación policial internacional entre 36 países de todo el mundo logró el cierre de Kidflix, una de las mayores plataformas de videos pedófilos, intervención en la que se identificó a 1.393 personas y arrestó a 79 sospechosos, informó este miércoles la Oficina Europea de Policía (Europol).

La acción, bautizada con el nombre de "Operation Stream" y liderada por la Policía Criminal y la Oficina de la Fiscalía de Crímenes Cibernéticos de Baviera (Alemania), es el mayor procedimiento contra el abuso sexual infantil en la historia de la Europol.

Hasta el momento, las autoridades han incautado además 3.000 dispositivos electrónicos y tienen a 39 menores bajo protección.

La investigación se inició en 2022, y las intervenciones y los arrestos se llevaron a cabo entre el 10 y el 23 de marzo de este año, en una acción en la que también participó la Policía Nacional española, así como las fuerzas de todos los países de la Unión Europea, salvo Eslovenia.

Asimismo, colaboraron Australia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Georgia, Islandia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Serbia y Suiza.

Kidflix, one of the largest paedophile platforms in the world, has been shut down in an international operation against child sexual exploitation.



