Premio Nobel de Medicina 2018 para creadores de la primera inmunoterapia contra el cáncer

Los científicos James P. Allison (Estados Unidos) y Tasuku Honjo (Japón) ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2018 por el "descubrimiento de la terapia del cáncer mediante la inhibición de la regulación inmune negativa", informó este lunes el organismo que concede el galardón.

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 de octubre de 2018

Allison, nacido en Texas en 1948, estudió una proteína que funciona como un freno en el sistema inmunológico y se dio cuenta del potencial de liberar dicho para liberar células inmunitarias que ataquen tumores, tras lo que desarrolló un nuevo enfoque para tratar a los pacientes.

#NobelPrize laureate James P. Allison was born in 1948 in Alice, Texas, USA.



He is a professor at University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas @MDAndersonNews and affiliated with the Parker Institute for Cancer Immunotherapy @parkericihttps://t.co/JPReP78vKh pic.twitter.com/r2swkj9jKe — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 de octubre de 2018

Honjo, nacido en Kyoto en 1942, descubrió una proteína en las células inmunitarias y reveló que también funciona como un freno, pero con un mecanismo de acción diferente, lo que posibilitó el desarrollo de terapias de gran efectividad contra el cáncer.

This year’s Medicine Laureate Tasuku Honjo was born in 1942 in Kyoto, Japan.



Since 1984 he has been a professor at Kyoto University @KyotoU_News#NobelPrize pic.twitter.com/ah6j3w3Vuf — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 de octubre de 2018

El de Medicina es el primer premio Nobel que se otorga cada año. El galardón abre la ronda de anuncios de estos prestigiosos premios, al que seguirán en los próximos días los correspondientes a Física, Química, de la Paz y finalmente Economía, que se dará a conocer el lunes de la semana que viene.

Cada uno de los galardones está dotado este año con 9 millones de coronas suecas (1,023 millones de dólares), a repartir en caso de que haya más de un premiado

Los galardones para los logros en Ciencia, Literatura y Paz fueron creados de acuerdo con el testamento del inventor de la dinamita Alfred Nobel y se entregan desde 1901.

Los galardonados con el Nobel de Medicina incluyen a grandes científicos como Alexander Fleming y Karl Landsteiner.