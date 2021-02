Una investigación dada a conocer por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) y por el Departamento Norteamericano de Agricultura (USDA) determinó que el Covid-19 no se transmite a través del consumo o contacto con alimentos, ni tampoco por tocar envases de alimentos que se compran, por ejemplo, en un supermercado. En conversación con Cooperativa, la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, Claudia Cortés, valoró este anuncio como "una demostración más de lo mucho que hemos ido aprendiendo en este poquito más de un año que llevamos lidiando contra el coronavirus: inicialmente pensábamos que la transmisión por superficie, por contacto, era más extensa, y a lo largo del tiempo se ha demostrado que la forma de transmisión más masiva es por vía respiratoria", indicó. La experta comentó que, dado este escenario, hoy "tenemos que invertir nuestra energía, tiempo y esfuerzo en las medidas que son útiles, y lo que sabemos que es absolutamente útil es un correcto lavado de manos, uso de mascarilla y evitar las aglomeraciones. En ese tipo de medidas tenemos que enfocarnos... desinfectar zapatos o los paquetes de tallarines no aporta en la disminución de la transmisión. Por lo tanto, podemos dejar de hacerlo si la hemos estado haciendo. Tampoco hay que sentirse mal -no es dañino (hacerlo)-, pero la poca energía que nos queda después de un año encerrados podemos invertirla en cosas que está demostrado que son útiles". En definitiva, "no es necesario llegar a la casa a desinfectar los envases, los paquetes; basta con llegar y lavarse muy bien las manos", enfatizó la académica de la Universidad de Chile.

