Paciente murió en Francia por virus que se creía no transmisible al hombre

Un hombre que sufría un cuadro de inmunodepresión severa, y que murió a comienzos de octubre en Lyon, estaba contaminado por el virus shamonda, conocido por afectar el ganado, pero que hasta ahora se consideraba que no era transmisible a las personas.

En un comunicado conjunto, los Ministerios de Sanidad y de Agricultura de Francia destacaron que con los conocimientos disponibles sobre el virus, "no se ha identificado por ahora ningún riesgo sanitario para la población general".

El hombre fallecido, del que no se comunicó la edad, estaba internado en los Hospicios Civiles de Lyon por una patología grave, y las autoridades francesas señalaron que se llevan a cabo investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas que reúnen expertos en sanidad humana, animal y medioambiental.

Los científicos que se ocupan del caso creen que las complicaciones cerebrales que se le manifestaron están "muy probablemente vinculadas con la infección por el virus shamonda".

El shamonda es un virus que se identificó por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960, que transmite uno mosquito de tipo culicoides -conocidos como jejenes en América Latina- principalmente al ganado bovino y que el pasado verano se detectó por primera vez en varios puntos de Europa, incluyendo Francia.

La contaminación de este paciente constituye la primera detección documentada de este virus en una persona.

La hipótesis de las autoridades es que se produjo una contaminación por un mosquito en el este de Francia, una zona en la que se había constatado la circulación de shamonda en primavera y verano; pero se trata de "un caso excepcional", en un paciente con un particular cuadro de debilidad inmune.