Confundieron a persona desnuda que tomaba sol con un cadáver en Inglaterra

Una persona desnuda confundió a policías y a trabajadores de una estación de trenes en Inglaterra, pues pensaron que se trataba de un cadáver y solo era un hombre tomando sol.

Los funcionarios del lugar notaron que había unos pies que se asomaban "sin señales de vida". Por ello llamaron a uniformados, quienes encontraron a un treintañero obteniendo su dosis de vitamina D, según reportó BBC.

A través de Twitter, la policía pidió que la gente no tome sol desnuda cerca de las vías del tren, una situación que es más común de lo que parece en Essex.

Yesterday we had a call about a body within the railway boundary.



Railway workers could only see a pair of feet but reported no signs of life.



Rushing to the scene officers found a man in his late 30s enjoying some nude sunbathing.



Please dont sunbathe nude on the railway! pic.twitter.com/2ngu02PLsb