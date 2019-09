El absurdo y peligroso reto viral con el que personas están usando pegamento en sus labios

Un peligroso reto viral se transformó en tendencia luego que millones de personas vieran el video de una mujer usando pegamento sobre sus labios, para que parezcan más grandes.

Pese a que varios lo criticaron, el absurdo método fue copiado por algunas influencers e usuarias de redes, quienes mostraron los problemas que les trajo.

Y’all I tried it😂 ignore the laugh pic.twitter.com/cGx0vV5wXP — Bri✨ (@brianna_vacio) September 7, 2019

bruh i tried that bratz lip trend on tiktok bc everyone look cute doing but but uhhh ...... pic.twitter.com/s1zWDfm3ka — angelene (@AngieRieta) September 7, 2019

As a black woman with a severe lip deficiency I felt obliged to try this. ⚠️TRIGGER WARNING⚠️ Hilarity ensues pic.twitter.com/moVaYlylGu — She Who Can Not Be Gamed (@SprklShneGlistn) September 7, 2019

Yall I did that trend where you glue your lip up... im dying 😂😂😂 pic.twitter.com/mIHlZmd4tC — 🌸 Alexandra Daniels 🌸 (@alexdanielsxo) September 8, 2019

sent this video of my doing the last glue lip shit to Lou kult 😋 pic.twitter.com/42YUb4pLY3 — 𝙈𝙖𝙮𝙖 (𝐋𝐨𝐮 𝐤𝐮𝐥𝐭 💦🗿) (@MayaIsAesthetic) September 8, 2019

En 2015 una tendencia similar, e igual de criticable, fue replicada por algunos usuarios de redes sociales. El "Kylie Jenner Challenge" proponía tener los labios igual de inflados que la multimillonaria, pero después de grabarse succionando un vaso.

Dicho reto dejó a varias con heridas.