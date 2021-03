Funan a sanguchería chilena acusándola de racismo: "La cagamos"

Una sanguchería con locales en el sector oriente de Santiago se llenó de críticas en redes sociales luego que una tiktoker los acusara de racismo hacia los coreanos y asiáticos, por el nombre de un sándwich que hacía alusión a la pandemia de coronavirus.

En su cuenta de Instagram lo presentaban como "El Coreano", pues incluía supuestamente sabores de esa cultura culinaria, pero al traducir el nombre, la frase realmente se traduce como "No es pollo, sino murciélago".

Las pymes de los cuicos son cada día más mierdas // Funa a 365sanguchez, Vitacura. pic.twitter.com/OJ2h7oFL37 — F3liGutierrez_ (@F3liGutierrez) March 17, 2021

La usuaria de TikTok @omgou explicó que "todo esto fue obviamente después de que empezara la pandemia".

"Este es un claro ejemplo de cómo a la gente le encanta consumir la cultura coreana, la música, el k-pop, la comida, pero cuando se trata de racismo nadie dice nada", señaló la joven, resaltando también la ignorancia y ataques racistas contra los asiáticos después del Covid-19.

Tras la polémica, Felipe Sánchez, el dueño de la sanguchería Chicken Love You, reconoció que "fue un nombre súper tonto. Lo lamento mucho, fue un error muy estúpido y sin sentido. Ya está corregido, cambiamos el nombre, pero creo que no es suficiente". En ese sentido Sánchez sostuvo que era necesario para él ofrecer disculpas públicas y se comprometió a que no volverán a "hacer estas estupideces".

"La cagamos", admitió en un video de más de dos minutos.