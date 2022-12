Joven rompió en llanto por trabajar 8 horas y dividió a redes sociales

Un joven se viralizó tras compartir un video en el que se le ve llorando por las difíciles condiciones laborales que debe soportar en Starbucks.

El barista, que también es estudiante, se quejó de la gestión de sus superiores y del poco personal contratado para atender en su local. Sin embargo, el joven dividió a redes sociales tras incluir su horario laboral como parte de sus argumentos.

"Soy un estudiante de tiempo completo. Tengo un horario de 25 horas a la semana, y luego los fines de semana me programaban todo el día. Eso es un horario de ocho horas y media, tanto el sábado como el domingo", comentó el joven, "Estoy a punto de renunciar, necesitamos horarios justos y gerentes que se hagan responsables por sus trabajadores".

El joven fue duramente criticado por quienes aseguraron trabajar en peores condiciones, mientras que otros empatizaron con su postura. "Está reclamando por la explotación laboral", "Todos dicen que quieren lo mejor para nuestras generaciones, pero después se quejan de cómo lo pasaron peor y que nosotros merecemos lo mismo" y "Bienvenido al mundo de los restaurantes" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación

Trans Barrister has meltdown because 8 hours is too long to work on a day... pic.twitter.com/IfVSzZ4G0w