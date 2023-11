Mujer gana más de 130 mil pesos por hora por dar abrazos a desconocidos

Una mujer de Estados Unidos decidió renunciar a su empleo como profesora para dedicarse a dar abrazos a desconocidos, y gana más de 130 mil pesos por hora.

Según dio a conocer The New York Post, la mujer de 48 años ofrece distintos tipos de abrazos, como por ejemplo, de cabeza a pecho, cara a cara, de oso, etc; como una forma de alivio curativo.

Pese a que la mayoría de su clientela está compuesta por hombres casados de entre 40 y 60 años, la mujer aseguró que en el último tiempo han aumentado las mujeres de la Generación Z que acuden a ella en busca de sus abrazos no sexuales, debido a una incapacidad para establecer conexiones físicas platónicas.

"Mis sesiones de abrazos ofrecen a los clientes un tipo específico de intimidad y aceptación incondicional que no obtienen en casa, en terapia de conversación o en un salón de masajes. En una ciudad como Nueva York hay mucha gente solitaria y aislada, aunque estemos constantemente rodeados de miles de personas", aseguró la mujer que, si bien no es una psiquiatra licenciada, ha completado capacitaciones en la empresa de cuidados catárticos en la que trabaja, Cuddlist.