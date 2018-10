Profesor dijo "todes" y lo echaron del colegio en que trabajaba

Un profesor de música fue despedido del colegio católico en que trabajaba por usar el lenguaje inclusivo con sus estudiantes, según alegó en Facebook.

Matías Pérez Taján denunció la situación y su mensaje se volvió viral reconociendo que usó "palabras como TODES, y otras correspondientes al lenguaje inclusivo, sin obligar a lxs alumnxs (sic) a usarlas".

"Venía de dos años y medio de no tener ni un problema con la institución y de repente voy a trabajar y me llaman de la Secretaría, y me dicen que mi trabajo es hasta ahí", contó el argentino a una radio local.

El hombre, de la localidad de Ringuelet, Buenos Aires, acusó que lo despidieron "irresponsablemente" y "sin causa", sin importar que haya sido padre recién hace un mes y medio.

"Aclaro que no fue por hablar de aborto, sino que en el día de la primavera las niñas fueron casi todas de princesas y los varones de súper héroes. Les pregunté a las nenas que hacen las princesas y me dijeron, vestirse bien, y los chicos, que los héroes salvan el mundo. La idea era reflexionar un poco sobre ese rol", argumentó.

Pérez Taján anunció que iniciará medidas legales contra el colegio.