Recién graduada llora por tener que trabajar 8 horas diarias

Una joven recién graduada de la universidad, y que lleva tan sólo un día en su primer trabajo, rompió en llanto tras enterarse que deberá cumplir con un horario de ocho horas diarias.

A través de un video de TikTok, la joven explicó que vive fuera de la ciudad en la que está ubicada su oficina y que el tiempo de traslado le toma más de una hora, por lo que cuando llega a su casa alrededor de las siete de la tarde, no tiene energía para hacer otras cosas.

"Sé que probablemente estoy siendo muy dramática y molesta, pero este es mi primer trabajo, de 9 a 5. Quiero ducharme, cenar e irme a dormir. No tengo tiempo ni energía para preparar la cena, ni para hacer ejercicio", comenzó la joven.

La joven culpó su falta de energía al hecho de que cuando sale del trabajo ya no es de día, por lo que cuestionó cómo lo hace el común de la gente para vivir. "¿Cómo tienen amigos, y tiempo para conocer a chicos? No tengo tiempo para nada y estoy tan estresada. Tengo miedo de no tener tiempo para vivir", se descargó.

im also getting sick leave me alone im emotional ok i feel 12 and im scared of not having time to live