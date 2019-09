Vegana demandó a sus vecinos por el olor a carne de sus asados

Cilla Carden es una mujer vegana que demandó a sus vecinos ante la Justicia, cansada del olor a carne de sus asados, en la ciudad australiana de Perth

"No puedo disfrutar mi patio, no puedo salir", dijo al canal 9News tras llevar su caso a la Corte Suprema.

Según la demandante, los residentes de su barrio "lo hacen a propósito".

"La ponen ahí (la parrilla) para que huela el pescado, lo único que puedo oler es pescado", se quejó.

La mujer además reclama que los vecinos dejan todo con olor a cigarrillos y que los más jóvenes juegan básquetbol en el patio, haciendo mucho ruido.

"Ha sido devastador, un tormento, no puedo descansar, no me dejan dormir", señaló.

En 9News uno de los vecinos acusados mostró que corrió la parrilla del lugar y le dijo a sus hijos que no jugaran ahí, pero eso no detuvo a su vecina.

Según The Guardian, la Corte Suprema finalmente desestimó la demanda de Carden e instó a que estos vecinos solucionen sus diferencias entre ellos. Las quejas de la mujer vegana, no obstante, venían desde 2017 y parecen no parar.