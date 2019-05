A las 00:00 horas de este lunes comenzó la nueva versión del CyberDay, un ofertón en línea que este año contará con 371 empresas participantes.

El evento llamó la atención de los usuarios, quienes desde antes que comenzaran las propuestas ya habían elevado el hashtag #CyberDay2019 como uno de los temas más comentados en redes sociales.

Los primeros reportes de los usuarios a través de redes sociales como Twitter acusaron algunos servicios caídos y filas virtuales para acceder a las ofertas. También hay comentarios de insatisfacción respecto al alcance de las rebajas en relación a los valores normales de los productos.

Entre los sitios que han presentado problemas de conexión o lentitud para los clientes están www.falabella.com/, www.latam.com y www.ripley.cl.

Me rio tan fuerte, de cómo nos engañan tan fácil, me di el tiempo de cotizar días antes y me encontré con este panorama #CyberDay2019 #paris @tiendas_paris pic.twitter.com/61xsDlavIy