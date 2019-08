Mario Kart para móviles será lanzado en septiembre

El próximo 25 de septiembre será lanzado "Mario Kart Tour", el nuevo título de la saga de carreras para equipos móviles.

Desde ese día el título estará disponible en las tiendas de iOS y Android de Estados Unidos. Por el momento se desconoce si Latinoamérica podrá acceder al título en aquella jornada.

Hace algunos meses Nintendo realizó una prueba beta del título, con lo que se filtraron algunos videos del gameplay.

Según se pudo apreciar en esas imágenes, el juego incluirá un sistema touch para controlar al vehículo, además de una amplia variedad de personajes y pistas.

Welcome to the official #MarioKartTour Twitter account! Buckle up, because we have a lot of information to share as we race towards launch! pic.twitter.com/EbG5WB0dVa