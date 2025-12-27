Síguenos:
China logró crecimiento cero en consumo de agua pese a su expansión económica y agrícola

Publicado:
| Periodista Digital: Xinhua

Durante el actual período del Plan Quinquenal (2021-2025), el gigante asiático registró una caída del 17,7% en la demanda hídrica por unidad de PIB.

Además, anotó una reducción en las fugas de las redes urbanas y un mejor aprovechamiento en el riego de los campos.

China logró crecimiento cero en consumo de agua pese a su expansión económica y agrícola
Efecto China

Foto: Terry Vlisidis, unsplash.com

China logró un crecimiento cero en el consumo total de agua desde el comienzo del período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), incluso cuando el agregado económico del país siguió alcanzando nuevas alturas y la producción de granos continuó siendo abundante.

La información fue publicada en una ceremonia de entrega en Beijing del primer Premio de Conservación del Agua de China, el máximo honor del país en el área de conservación del agua.

Datos oficiales muestran que el consumo de agua por cada 10.000 yuanes (unos 1.421 dólares) del producto interno bruto (PIB) y por cada 10.000 yuanes de valor agregado industrial cayó en 17,7 y 23,6 por ciento, respectivamente, en comparación con el final del período del XIII Plan Quinquenal (2016-2020).

Por otra parte, el coeficiente de utilización efectiva de agua para riego agrícola se incrementó de 0,565 a 0,583, y la tasa de fuga de las redes de suministro hídrico público urbano cayó para situarse en 10 por ciento.

Pese a estos logros, un funcionario del Ministerio de Recursos Hídricos advirtió en la ceremonia que China seguirá enfrentando serios desafíos de escasez de agua durante el próximo período del XV Plan Quinquenal (2026-2030).

El funcionario instó a integrar medidas de ahorro de agua en todos los sectores del desarrollo económico y social como parte de la transformación ecológica del país.

Con apenas el 6 por ciento de los recursos de agua dulce del mundo, China sostiene a casi el 20 por ciento de la población mundial y genera más del 18 por ciento de la producción económica global, según datos oficiales.

Para finales de 2024, China había completado 95.000 embalses, 200 proyectos de desviación de agua de escala grande y mediana, 6.924 distritos de riego de escala grande y mediana, y 318.000 kilómetros de diques, formando el sistema de infraestructura de conservación de agua más grande y completo del mundo.

