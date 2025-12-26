Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago29.1°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Influencer Jorge Matter tenía ketamina, tusi y más de 4.000 videos sexuales

Publicado: | Fuente: Hans Gotterbarm | Cooperativa
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Ministerio Público reveló que en domicilios vinculados al influencer Jorge Matter -detenido y sometido ya a prisión preventiva- se encontró ketamina y diversos elementos para la fabricación de tusi, además de más de 4.000 videos de connotación sexual.

La fiscal Camila Albarracín detalló a Cooperativa que el imputado mantenía colorantes, sartenes y creatina, insumos comúnmente utilizados para elaborar la droga sintética.

El imputado fue internado en el Centro Penitenciario de Alto Hospicio, con un plazo de investigación de 150 días, mientras continúan las diligencias del OS9 y la Fiscalía.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados