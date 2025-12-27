Comediante Cynthia Gallardo reveló grave diagnóstico de cáncer: "Mentí, no estaba de vacaciones"

La comediante Cynthia Gallardo reveló en su cuenta de Instagram que fue diagnosticada con un cáncer cervicouterino y que se encuentra en tratamiento.

La integrante de "El Sentido del Humor" se encontraba ausente del programa digital por, supuestamente, encontrarse en su periodo de vacaciones. Sin embargo, confesó que "les mentí, no estuve de vacaciones".

"Pasó que a principios de diciembre me diagnosticaron cáncer cervicouterino y el 10 de diciembre me hicieron una conización para sacar parte de mi cuello uterino. Ahora se viene otra operación, esta vez será una histerectomia radical, para completar el tratamiento y quedar libre de cáncer", detalló Gallardo.

"Da susto cuando te dicen que tienes cáncer, obviamente pensé lo que toda la gente dice en estos casos: 'jamás pensé que me iba a pasar a mi', pero sucedió y afortunadamente está todo bajo control", reflexionó.

En la publicación de redes sociales Cynthia Gallardo recibió el apoyo de varios colegas del humor como Edo Caroe, "Coronel" Valverde, Fabrizio Copano y Paola Molina, entre otros.