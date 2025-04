Estudiante del Instituto Confucio ST es premiada en concurso nacional de cosplay de cultura china​

Valentina Chamorro, estudiante del Instituto Confucio Santo Tomás (ICST), obtuvo el segundo lugar en la segunda edición del concurso "China y Yo: Desafío de Cosplay", organizado por la Embajada de China en Chile y la Fundación José Venturelli.

Este certamen invitó a las y los participantes a recrear a su personaje favorito de un C-Drama o serie histórica o dramática china, mediante la creación de un video para redes sociales.

La ceremonia de premiación se realizó el jueves 10 de abril en las dependencias de la embajada, donde se distinguió a los primeros lugares con premios donados por Huawei y regalos sorpresa para las menciones honrosas.​

Valentina, quien ha estado estudiando chino mandarín durante dos años y actualmente cursa el nivel intermedio 3 en el ICST, destacó en el certamen gracias a la creación de un video que replicaba al personaje Bai Feng Jiu de la serie "Eternal Love: Un amor milenario". Este personaje, interpretado por la actriz Dilraba Dilmurat, es una zorro rojo de nueve colas y monarca de Qing Qiu, conocida por su carisma y entrañable historia de amor.​

"Siempre me ha gustado participar en concursos relacionados con la cultura china, porque siento que en cada uno aprendo algo nuevo. Por ejemplo, investigué los diferentes tipos de ropa y las dinastías en las que surgieron, fue muy entretenido y enriquecedor.​ Además, creo que este tipo de instancias acercan la cultura china a personas que no están muy relacionadas con ella, y también invitan a quienes ya están involucrados a aprender algo más y a hacer cosas diferentes a lo que uno suele hacer", comentó la estudiante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Instituto Confucio UST (@confucioust)

En la misma competencia, Ignacia Salinas, alumna de la Universidad Santo Tomás sede Concepción, obtuvo el tercer lugar, con el personaje Taxian Jun, también conocido como Moran, del manhua y novela "The Husky and His White Cat Shizun" (Erha He Ta De Bai Mao Shizun). Este personaje es complejo, con una historia interesante que muestra su lado humano, marcado por traumas, dolor y pérdida.​

Durante la ceremonia de premiación, se destacó además el papel de los Institutos Confucio y otras instituciones educativas en la promoción del entendimiento cultural entre Chile y China.​

Este concurso, en su segunda edición, continúa fortaleciendo los lazos culturales entre ambos países, incentivando a jóvenes como Valentina e Ignacia a explorar y celebrar la riqueza de la cultura china a través de expresiones artísticas contemporáneas.

Se puede revisar el video completo de Valentina en el Instagram @confucioust.