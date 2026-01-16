Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.5°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Judicial

Magistrados a Boric por caso Gatica: La Justicia no es una noción subjetiva

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El gremio que los reúne consideró que las críticas del Presidente al fallo absolutorio "afectan el principio de separación de poderes y la independencia judicial".

"Sus afirmaciones revisten especial gravedad, pues debilitan la confianza ciudadana en el sistema", advirtieron en una declaración pública.

Magistrados a Boric por caso Gatica: La Justicia no es una noción subjetiva
 ATON

Boric manifestó "desconcierto y desgarro" tras la absolución de Claudio Crespo. Opinó -contra la conclusión del tribunal respectivo- que el hoy diputado electo fue víctima de "un crimen" y que no recibió justicia.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados manifestó "su preocupación" ante los dichos del Presidente Boric respecto al fallo judicial que absolvió al excarabinero Claudio Crespo en el caso Gatica, y enfatizó que "la justicia no constituye una noción subjetiva ni una valoración política".

El Mandatario dijo, durante el programa "Tolerancia Cero" de CNN Chile, que "cunde el desconcierto" tras la decisión del tribunal, que resolvió que Crespo fue quien disparó a Gustavo Gatica -hoy, diputado electo- durante una protesta en el estallido social, pero bajo legítima defensa y no bajo apremios ilegítimos, como sostenía Fiscalía.

"Si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad", sostuvo después Boric en la conmemoración de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad. 

Ante esto, los magistrados señalaron en una declaración pública que tales dichos "cuestionan una decisión jurisdiccional adoptada por un tribunal competente (...), refutando también la proporcionalidad para el argumento de legítima defensa".

"Afirmaciones de esta naturaleza revisten especial gravedad, pues la Justicia no constituye una noción subjetiva ni una valoración política, sino el resultado del funcionamiento de instituciones y procedimientos establecidos por la Constitución y la ley", subrayó la Asociación.

"No compartir públicamente una decisión jurisdiccional fuera de los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico contempla, debilita la confianza ciudadana en el sistema de Justicia y afecta el principio de separación de poderes, alterando gravemente la independencia judicial, pilar fundamental en un Estado de Derecho", cerró el gremio.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada