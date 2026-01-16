Magistrados a Boric por caso Gatica: La Justicia no es una noción subjetiva

La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados manifestó "su preocupación" ante los dichos del Presidente Boric respecto al fallo judicial que absolvió al excarabinero Claudio Crespo en el caso Gatica, y enfatizó que "la justicia no constituye una noción subjetiva ni una valoración política".

El Mandatario dijo, durante el programa "Tolerancia Cero" de CNN Chile, que "cunde el desconcierto" tras la decisión del tribunal, que resolvió que Crespo fue quien disparó a Gustavo Gatica -hoy, diputado electo- durante una protesta en el estallido social, pero bajo legítima defensa y no bajo apremios ilegítimos, como sostenía Fiscalía.

"Si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad", sostuvo después Boric en la conmemoración de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad.

Ante esto, los magistrados señalaron en una declaración pública que tales dichos "cuestionan una decisión jurisdiccional adoptada por un tribunal competente (...), refutando también la proporcionalidad para el argumento de legítima defensa".

"Afirmaciones de esta naturaleza revisten especial gravedad, pues la Justicia no constituye una noción subjetiva ni una valoración política, sino el resultado del funcionamiento de instituciones y procedimientos establecidos por la Constitución y la ley", subrayó la Asociación.

"No compartir públicamente una decisión jurisdiccional fuera de los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico contempla, debilita la confianza ciudadana en el sistema de Justicia y afecta el principio de separación de poderes, alterando gravemente la independencia judicial, pilar fundamental en un Estado de Derecho", cerró el gremio.