El Núcleo Milenio ICLAC, junto al Centro UC de Estudios Asiáticos y a la Pontificia Universidad Católica de Chile, llevarán a cabo este martes la presentación de los libros "Disoriented Disciplines: China, Latin America and the Shape of the World", de Rosario Hubert (Trinity College) y "Representations of China in Latin American Literature (1987-2016)", de María Montt (Pontificia Universidad Católica de Chile).

Estos libros exploran las interacciones culturales entre China y América Latina, y profundizan en las representaciones del país asiático en la literatura latinoamericana.

Participan también de la actividad los investigadores Rodrigo del Río (Harvard University) y Fernando Pérez (Universidad Alberto Hurtado).

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del formulario del Núcleo Milenio ICLAC.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18:00 horas de este martes 20 en el Salón Sergio Larraín del Campus Lo Contador UC, ubicado en El Comendador 1916, en la comuna de Providencia.