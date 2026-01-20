Reino Unido dio luz verde a la construcción de una megaembajada china en Londres

El Gobierno británico dio este martes luz verde a la construcción de una nueva y 'megaembajada' de China en Londres.

El responsable británico para el Gobierno Local, Steve Reed, aprobó los planos del edificio de la antigua sede de la Real Casa de la Moneda británica, próxima a la Torre de Londres sobre el río Támesis.

La decisión sobre la nueva embajada, la más grande en Europa, se tomó después de meses de recelos sobre el riesgo para la seguridad nacional británica, pero que allana el camino para el impulso que el Gobierno de Keir Starmer quiere darle a su relación con China.

La legación contará con 20.000 metros cuadrados y estará a pocos metros del distrito financiero de la City londinense.

China compró el complejo por 255 millones de libras (más de 290 millones de euros) en 2018 y la decisión del Gobierno sobre si aprobaba o no la construcción estaba prevista para esta misma semana.

El primer ministro británico definió el año pasado a China como "una fuerza decisiva en tecnología, comercio y gobernanza global".

Según los medios británicos, China ha incrementado su presencia diplomática en territorio del Reino Unido en los últimos años, desde 116 funcionarios en 2020, hasta 142 en 2025.