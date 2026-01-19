Emiliano Vecchio protagoniza nuevo escándalo en Unión Española

El mediocampista argentino Emiliano Vecchio protagoniza un nuevo escándalo con el club Unión Española, donde fichó como uno de los grandes referentes para la temporada 2026 en su misión retorno a Primera.

Según informó Independencia Hispana, la directiva del cuadro rojo está considerando la rescisión de contrato de Vecchio, quien no se presentó a entrenar este lunes.

Siempre fiel al medio antes citado, los abogados del futbolista ya están en conversaciones para arreglar la salida del jugador.

Las causas de esta salida se deben a un conflicto en la interna entre el jugador y el gerente Sabino Aguad y por la ausencia del volante en los entrenamientos de pretemporada del club.

El argentino de 37 años llegó esta temporada al elenco de Independencia como su nuevo refuerzo para afrontar la Primera B nacional.

Tras la caída de Unión ante San Luis, en la "Noche Canaria", el DT Gonzalo Villagra afirmó que el jugador no está en condiciones de sumar minutos.

Rodrigo Piñeiro a un paso de ser nuevo jugador hispano

Como buena noticia para los hinchas hispanos, según el medio partidario, el delantero uruguayo Rodrigo Piñeiro tiene todo listo para sumarse a Unión Española como su nuevo fichaje. El jugador ya tiene acordado su sueldo y solo faltan detalles para concretar su llegada.