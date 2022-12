Shen Haobo: "Me gustaría ser un poeta como Nicanor Parra"

Shen es uno de los poetas contemporáneos más reconocidos en China, desde fines de los 90 es el máximo exponente del movimiento poético "Partes bajas" que refiere a un estilo signado por temas y lenguajes terrenales. En el año 2018 visitó Chile y se enamoró de la anti poesía de Nicanor Parra. Estando en Santiago decidió que Parra debía ser traducido al mandarín ¿Por qué? "porque China merecía conocer la obra rupturista del anti poeta chileno".

El poeta nos recibe en su oficina de Beijing, en el corazón de Xiron, corporación que acoge la editorial independiente Beijing Motie Book Co de la cual es CEO. Su agenda es apretada, sus días pasan entre reuniones y revisión de textos que pronto serán publicados, pero nos concede feliz esta entrevista que transcurre entre libros (los hay en el piso, en el escritorio, la mesa y en el suelo de su oficina), agua embotellada, caramelos y una enorme pecera que adorna el lugar.

¿Cómo definirías el movimiento "Partes Bajas?



Las "Partes bajas" son una rebelión contra la poética tradicional china. La poesía clásica china estaba ligada mayoritariamente al romanticismo como simbolismo, aunque también había poetas chinos que representaban el modernismo, pero no eran mayoría, tenían poca producción y no tenían relevancia. En ese escenario nace "Partes bajas", como una anti poesía contra esa retórica tradicional, incluyendo nuevos elementos modernos en la creación poética.

La poesía moderna China nació en la segunda década del siglo XX, pero ese desarrollo se vio interrumpido por la fundación de la República Popular China en los años 50. Entre los años 1949 y 1979 no hubo producción literaria, entonces solo a comienzos de los años 80 la poesía recobró su importancia y muchos poetas comenzaron a escribir, aunque no hubo mucha creación propia dado que los poetas chinos asimilaron muchos textos venidos de occidentes para su trabajo. "Partes bajas" es una forma de rebelión, resistencia y rebeldía a esa poética más tradicional.

¿A qué hace referencia el concepto de "Partes bajas"?



"Partes bajas" hace referencia a la parte baja del cuerpo (de la cintura hacia abajo), y usa un lenguaje más vulgar, mundano y cotidiano. Hay tres connotaciones o significados en el nombre de este movimiento. El primero es el cuerpo humano que hace referencia a la palabra "Partes", y tiene relación con lo cotidiano y más vulgar del lenguaje. En segundo lugar la palabra "baja" que tiene relación con lo más terrenal, como un rechazo a la metafísica. Y en tercer lugar es una rebelión o probación a la producción poética china clásica que hacía referencia al cuerpo humano como las "Partes de arriba", a la idealización.

Shen Haobo nació en Taixing, República Popular China, en 1976. Se graduó de la Universidad Normal de Beijing en Filología y Literatura China. Ha publicado varios libros de poesía: Gran mal escondido en el corazón; Crónicas de la aldea Wenlou; Las mariposas; Ordenarme callar, etc. Ha obtenido diversos premios, entre ellos el Premio de Literatura China de Medios de Comunicación; el Premio de Poesía y Literatura Renmin; el Premio Poesía Octubre; y el Premio Laureles de China.

Hoy en China ¿quiénes son los lectores de la poesía bajo la corriente de "Partes bajas"?

Hay varios niveles de lectores. En internet tiene mucho impacto entre jóvenes, pero hay lectores de poesía tradicional. Este movimiento es seguido por todo tipo de lectores.

Hay un sector que sigue la poesía más tradicional que estima que los poetas que son cercanos a "Partes bajas" no escriben poesía. Muchos críticos han sido muy duros con esta poética, de hecho algunos lo califican como la "muerte de la poesía".

¿Qué recuerdos tiene de su visita a Chile en el año 2018?

Lo primero que me impresionó es que muchos lectores adoraban a Pablo Neruda y a Nicanor Parra. Adoraban a ambos poetas y ambos estilos, por eso sentí mucha curiosidad y extrañeza porque si un lector gusta de Neruda y al mismo tiempo de Parra, que son dos estilos diferentes, para mi es una cosa increíble porque en China no se produce ese fenómeno. Esto fue una cosa muy interesante para mí y me llamó mucho la atención.

Otra impresión es que el vino chileno es muy bueno.

Sé que usted es admirador de Nicanor Parra ¿Qué es lo más cautivante del anti poeta chileno?

Su libertad y su rebeldía. Nicanor Parra tiene una poesía de gran rebeldía, es un rebelde de la poesía. Después del poeta francés Baudelaire, Nicanor Parra es el segundo más rebelde de la poesía mundial.

Nicanor Parra vivió más de 100 años, y a pesar de su edad siempre supo renovarse, parecer un poeta nuevo. Al leer su poesía siempre produce algo novedoso, algo nuevo y eso demuestra ese espíritu de rebeldía. Por eso me gusta, me gusta eso que está impregnado en su poesía.

Hay una riqueza en la poseía de Nicanor Parra porque hay cierta sutileza y vulgaridad al mismo tiempo, y eso en su conjunto constituyen su poesía. Su trabajo lingüístico en varias direcciones y su contacto directo con las cosas.

¿Te sientes el Nicanor Parra chino?

No, no lo pienso así porque Nicanor Parra llega tarde a China. Solo había unos poemas sueltos traducidos al chino. Yo soy mucho más joven que él. Pero quiero decir que me gustaría ser un poeta como Nicanor Parra.

¿Por qué decidió traducir los poemas y anti poemas de Nicanor Parra al mandarín?

Debido a mí viaje a Chile, cuando mi amigo Sun Xintang me invitó, escuché hablar de Parra. En Chile, en todas partes y a mucha gente oía hablar de él. En mi visita a Chile también me reuní la hija de Nicanor, Colombina Parra. Después de todo eso se me ocurrió y dije "Hay que traducirlo al chino" porque Parra es un gran poeta. China merecía conocer la obra rupturista del anti poeta chileno.

En China Pablo Neruda es muy conocido, están traducido muchos libros y es muy famoso, muy leído, pero Nicanor Parra no tenía ninguno traducido porque a la poética tradicional China no le gustaba, no coincidían.

Para las "Obras selectas" de Parra al mandarín tomamos como base el libro "El último apaga la luz", que es un volumen muy completo. En la primavera del 2023 vamos a publicar sus "Obras selectas" en China y abarca sus obras literarias desde el 1950 hasta sus últimos escritos.

"Obra selecta" de Parra tendrá un tiraje de 8.000 ejemplares y su lanzamiento está previsto para el primer trimestre del 2023. La traducción estuvo a cargo de Isolda Murillo, escritora peruana de larga trayectoria que tiene un importante lazo con China.

