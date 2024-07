Skarleth Labra descueró a El Jordan 23: "Es medio cochino"

La ex "Gran Hermano" Skarleth Labra emitió duros comentarios contra el cantante urbano El Jordan 23.

En su programa virtual de reacción a la temporada actual de "Gran Hermano", Skarleth comenzó a contarle a los espectadores "un chismecito" sobre el intérprete de "Todos mis flaites" y de una fiesta en la que compartieron hace unos años.

"No es por ser cahuinera, pero personalmente igual conozco al Jordan 23. Lo que pasa es que una vez estaba en Punta Arenas y fuimos con unas amigas a una fiesta donde él iba a cantar. Después salió un after, pero no puedo entregar muchos detalles acá", comenzó diciendo.

Sin ahondar en lo ocurrido durante la celebración, "Merenguito" agregó que "habían muchas chiquillas, muchos chiquillos, mucha cosa rara que no puedo contar, pasaron muchas cosas bizarras (sic) que ustedes ya se imaginarán...".

"Es medio cochino El Jordan 23", lanzó sin contexto, para luego enviarlo un saludo.