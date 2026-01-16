Tan Suo Yi Hao, el buque chino que llegará a Chile para explorar las profundidades del Pacífico

Por Fabián Pizarro Arcos

Tan Suo Yi Hao (探索一号, Explorador N.º 1) es el buque de investigación se ha convertido en una de las embarcaciones científicas más avanzadas de China. Operado por el Instituto de Ciencias e Ingeniería del Mar Profundo (IDSSE) de la Academia de Ciencias de China, esta nave es parte central de la estrategia científica y marítima del país para la exploración de aguas profundas y la investigación oceanográfica de alto nivel.

El Tan Suo Yi Hao llegará al Puerto de Valparaíso este 17 de enero para encabezar una misión conjunta de investigación en la Fosa de Atacama, en colaboración con instituciones chilenas, como el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) de la Universidad de Concepción, socio chileno de la expedición.

La nave realizará estudios en 33 estaciones oceanográficas entre Atacama y Arica, cumpliendo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

El buque zarpará desde Valparaíso el 19 de enero y recalará en Antofagasta el 9 de febrero, para avanzar hacia la Fosa de Atacama el 10 de febrero, regresando a Valparaíso el 3 de marzo, donde iniciará su retorno a China.

Historia y operaciones previas

Diseñado y construido como un buque de investigación de aguas profundas, el Tan Suo Yi Hao ha operado desde su puesta en servicio en misiones científicas complejas en el Pacífico. Entre sus logros más destacados está la participación en la primera exploración científica completa de 10.000 metros de profundidad en la Fosa de las Marianas, un hito que marcó un avance en la capacidad de investigación oceánica de China.

Durante una expedición histórica en 2020, la nave respaldó y aseguró que el sumergible tripulado Fendouzhe (Luchador) descendiera a 10-909 metros en la Fosa de las Marianas, estableciendo un récord de inmersión profunda apoyado por el buque.

Además, en 2024-2025, el Tan Suo Yi Hao lideró la primera expedición científica conjunta China-Indonesia en la Fosa de Java, con batiscafos realizando múltiples inmersiones de más de 6.000 metros y recolectando valiosos especímenes biológicos, sedimentos y datos geológicos marinos.

Características técnicas del buque

El Tan Suo Yi Hao es una nave oceánica moderna con capacidades de investigación avanzadas. Tiene una eslora de 94,45 metros, un desplazamiento de 6.250 toneladas, y puede operar por más de 60 días sin reabastecimiento, lo que le otorga una autonomía adecuada para expediciones de largo alcance.

El buque está equipado con un conjunto de 11 laboratorios científicos -incluyendo laboratorios de geología, geofísica, química y análisis instrumental- que permiten procesar y estudiar muestras in situ durante las expediciones.

Además, posee sistemas especializados como winches de operación en aguas profundas, sistemas de sondeo acústico, dispositivos de recolección de sedimentos y un sistema dinámico de posicionamiento DP-2, que facilita operaciones en alta mar con precisión.

Un componente clave del Tan Suo Yi Hao es su capacidad para transportar y desplegar sumergibles tripulados y no tripulados, como el mencionado Fendouzhe, que permite inmersiones a profundidades extremas para estudios geológicos y biológicos que no serían posibles de otra manera.

Usos científicos y logros principales

El principal propósito del Tan Suo Yi Hao es servir como plataforma para investigaciones oceanográficas profundas. Sus misiones abarcan desde estudios geológicos y geomorfológicos del lecho marino hasta la recopilación de datos biológicos en ambientes abisales, que ayudan a comprender mejor procesos fundamentales del sistema terrestre.

El Tan Suo Yi Hao ha generado datos cruciales para la comunidad científica internacional, incluyendo muestras de macrofauna, sedimentos y rocas de profundidades extremas, junto con mediciones ambientales detalladas.

Además, estas expediciones permiten fortalecer la cooperación científica entre China y otros países. La expedición conjunta con Indonesia de 2024 demostró el potencial para programas colaborativos multilaterales en la exploración de zonas abisales, abriendo un nuevo capítulo en la ciencia marina global.

Debates y contexto internacional

La llegada del Tan Suo Yi Hao a Chile no está exenta de debate. Aunque oficialmente se presenta como una misión científica en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), algunos países y analistas han expresado inquietudes sobre el posible uso dual de sus capacidades tecnológicas -tanto en cartografía de fondos marinos estratégicos como en vigilancia de infraestructura submarina- una preocupación que ha sido mencionada en ámbitos de seguridad regional.

Consultados por la situación, desde la Embajada de China en Santiago afirmaron que la expedición científico-marina "se lleva a cabo dentro del marco de las leyes y regulaciones pertinentes de Chile".

La Armada de Chile, si bien ha confirmado que el monitoreo del buque se realizará para cuidar la soberanía marítima y asegurar el cumplimiento de las normas, ha dejado claro que este seguimiento forma parte de sus obligaciones regulares de vigilancia, no de acciones hostiles.